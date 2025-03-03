Зеленский провел Ставку: обсудили специальные вопросы устойчивости Украины

Президент Владимир Зеленский понедельник, 3 марта, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсудили, в частности, специальные вопросы устойчивости Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Сегодня же на Ставке были некоторые специальные вопросы нашей государственной устойчивости - все возможные сценарии мы прорабатываем, прорабатываем так, чтобы защитить Украину. Базовый сценарий - сохранять позиции и обеспечить условия для правильной дипломатии, для скорейшего завершения этой войны достойным миром", - сказал Зеленский. Он подчеркнул, что Украине нужен настоящий и честный мир, а не бесконечная война, а также гарантии безопасности. "Именно отсутствие гарантий безопасности для Украины 11 лет назад позволило России начать с оккупации Крыма и войны на Донбассе, затем отсутствие гарантий безопасности позволило России начать полномасштабное вторжение, и сейчас из-за отсутствия определенных гарантий безопасности именно Россия держит эту войну в разгаре. И это видит весь мир, и это признает весь мир", - отметил президент.