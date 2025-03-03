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Зеленский провел Ставку: обсудили специальные вопросы устойчивости Украины

Понедельник 03 марта 2025 22:52
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Зеленский провел Ставку: обсудили специальные вопросы устойчивости Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Владимир Зеленский понедельник, 3 марта, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсудили, в частности, специальные вопросы устойчивости Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Сегодня же на Ставке были некоторые специальные вопросы нашей государственной устойчивости - все возможные сценарии мы прорабатываем, прорабатываем так, чтобы защитить Украину. Базовый сценарий - сохранять позиции и обеспечить условия для правильной дипломатии, для скорейшего завершения этой войны достойным миром", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украине нужен настоящий и честный мир, а не бесконечная война, а также гарантии безопасности.

"Именно отсутствие гарантий безопасности для Украины 11 лет назад позволило России начать с оккупации Крыма и войны на Донбассе, затем отсутствие гарантий безопасности позволило России начать полномасштабное вторжение, и сейчас из-за отсутствия определенных гарантий безопасности именно Россия держит эту войну в разгаре. И это видит весь мир, и это признает весь мир", - отметил президент.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Украина стремится получить надежные гарантии безопасности от союзников для завершения войны и достижения справедливого мира.

По убеждению главы государства, членство в НАТО является самым простым и надежным способом обеспечить мир и спокойствие не только в Украине, но и в Европе. Поскольку Альянс имеет готовые и эффективные системы безопасности, которые существуют десятилетиями и именно они не допускали разгорания войн.

Однако, пока ряд членов НАТО выступают против вступления нашей страны, одной из главных гарантий безопасности Зеленский называет финансирование украинской армии в составе не менее 800 тыс. военных.

Говоря о важности завершения горячей фазы войны, президент Украины заявил, что прекращение огня невозможно без гарантий безопасности и верификации этого процесса. Он поддерживает размещение миротворческого контингента союзников для предотвращения нового нападения РФ.

Также Зеленский говорит о необходимости экономических гарантий, включая вступление в Евросоюз.

В то же время стоит отметить, что президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут предоставлять Украине гарантий безопасности. Это должна делать Европа, поскольку это в ее интересах.

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