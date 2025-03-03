Зеленський провів Ставку: обговорили спеціальні питання стійкості України
Президент Володимир Зеленський понеділок, 3 березня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Обговорили, зокрема, спеціальні питання стійкості України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.
"Сьогодні ж на Ставці були деякі спеціальні питання нашої державної стійкості - усі можливі сценарії ми опрацьовуємо, опрацьовуємо так, щоб захистити Україну. Базовий сценарій - зберігати позиції та забезпечити умови для правильної дипломатії, для якнайшвидшого завершення цієї війни достойним миром", - сказав Зеленський.
Він наголосив, що Україні потрібен справжній та чесний мир, а не нескінченна війна, а також гарантії безпеки.
"Саме відсутність гарантій безпеки для України 11 років тому дала змогу Росії почати з окупації Криму та війни на Донбасі, потім відсутність гарантій безпеки дала змогу Росії розпочати повномасштабне вторгнення, і зараз через відсутність визначених гарантій безпеки саме Росія тримає цю війну в розпалі. І це бачить весь світ, і це визнає весь світ", - зазначив президент.
Гарантії безпеки для України
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україна прагне отримати надійні гарантії безпеки від союзників для завершення війни та досягнення справедливого миру.
На переконання глави держави, членство в НАТО є найпростішим та надійнішим способом забезпечити мир і спокій не тільки в Україні, а й у Європі. Оскільки Альянс має готові та ефективні системи безпеки, які існують десятиліттями і саме вони не допускали розпалу війн.
Однак, поки низка членів НАТО виступають проти вступу нашої країни, однією з головних гарантій безпеки Зеленський називає фінансування української армії у складі щонайменше 800 тис. військових.
Говорячи про важливість завершення гарячої фази війни, президент України заявив, що припинення вогню неможливо без гарантій безпеки та верифікації цього процесу. Він підтримує розміщення миротворчого контингенту союзників для запобігання новому нападу РФ.
Також Зеленський каже про необхідність економічних гарантій, включно зі вступом до Євросоюзу.
Водночас варто зазначити, що президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не надаватимуть Україні гарантій безпеки. Це має робити Європа, оскільки це в її інтересах.
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