Зеленський провів Ставку: обговорили спеціальні питання стійкості України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

"Сьогодні ж на Ставці були деякі спеціальні питання нашої державної стійкості - усі можливі сценарії ми опрацьовуємо, опрацьовуємо так, щоб захистити Україну. Базовий сценарій - зберігати позиції та забезпечити умови для правильної дипломатії, для якнайшвидшого завершення цієї війни достойним миром", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україні потрібен справжній та чесний мир, а не нескінченна війна, а також гарантії безпеки.

"Саме відсутність гарантій безпеки для України 11 років тому дала змогу Росії почати з окупації Криму та війни на Донбасі, потім відсутність гарантій безпеки дала змогу Росії розпочати повномасштабне вторгнення, і зараз через відсутність визначених гарантій безпеки саме Росія тримає цю війну в розпалі. І це бачить весь світ, і це визнає весь світ", - зазначив президент.