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Зеленский провел Ставку: обсудили оборонные действия в районах, откуда РФ наносила удары

Киев, Пятница 09 августа 2024 18:43
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Зеленский провел Ставку: обсудили оборонные действия в районах, откуда РФ наносила удары Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 9 августа, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Участники, в частности, обсуждали действия ВСУ на направлениях, откуда Россия наносила удары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Facebook.

По словам президента, в первую очередь был заслушан доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского насчет ситуации на ключевых направлениях - южные области, Кураховское, Покровское, Торецкое направления, Луганская и Харьковская области.

"И относительно наших оборонных действий на направлениях, откуда Россия наносила удары по украинской территории", - уточнил Зеленский.

Также в ходе Ставки был доклад командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука. Был утвержден план действий для усиления системы противовоздушной обороны, чтобы защитить людей, критическую инфраструктуру и военные объекты.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил о защите школ в сотрудничестве с местными властями и общинами.

При этом, как рассказал Зеленский, был доклад главы Службы внешней разведки Олега Иващенко насчет новых террористических замыслов России. Украина будет к ним готова.

"И в конце - важный доклад СБУ, Василия Малюка, относительно их специальных дальнобойных операций. Очень результативные действия!" - отметил президент.

Бои в Курской области

Напомним, в Курской области несколько дней назад начался "прорыв" границы. По состоянию на сегодня Россия потеряла контроль над почти 800 кв. км территории.

Россияне обвиняют Украину в том, что на территорию региона зашли солдаты ВСУ. Официально эту информацию украинские власти не подтверждали.

Более детально о ситуации в российском регионе - в материале РБК-Украина.

К слову, Россия неоднократно атаковала Украину с территории Курской области. Оттуда по украинским гражданским объектам запускали дроны-камикадзе "Шахед", крылатые ракеты и не только.

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