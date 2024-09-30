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Зеленский провел Ставку и более двух часов обсуждал с Сырским фронт: все детали

Понедельник 30 сентября 2024 20:06
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Зеленский провел Ставку и более двух часов обсуждал с Сырским фронт: все детали Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 30 сентября, очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На ней рассматривалось комплектование бригад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение Зеленского.

По словам Зеленского, во время Ставки были рассмотрены два вопроса: первый - комплектование бригад, второй - оружие и техника для наших воинов, закупка и поставка.

"Еще сегодня отдельно обсудили с министром обороны Украины Умеровым выполнение контрактов и то, как работают институции в системе Министерства обороны. Все реальные реформаторские шаги должны быть полностью реализованы", – рассказал Зеленский.

Также президент сегодня подробно и очень продолжительно говорил с главкомом Александром Сырским и начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем. Их разговор длился более двух с половиной часов.

"Доклады по каждому из наших фронтовых направлений, наши возможности – дальнейшие и конкретные задачи. Очень непростая ситуация. Самое главное – давить на Россию всеми средствами, всеми инструментами, чтобы как можно быстрее достичь нашей цели – реального и справедливого мира для Украины, для всех наших людей", – подчеркнул Зеленский.

Ситуация на фронте

Российская армия продолжает наступление в Покровском районе. Там довольно сложная ситуация, поскольку россияне постоянно наносят удары по городу.

Также военные РФ не оставляют попыток захватить Угледар. На днях мы писали, что РФ перебросила в Угледар до 5 тысяч солдат.

Детальнее о ситуации в Угледаре и зачем этот город нужен россиянам - узнайте в материале РБК-Украина.

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