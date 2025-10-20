RU

Зеленский провел Ставку: главное внимание - энергетика и защита инфраструктуры

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Основное внимание уделили ситуации в энергетике и защите украинской инфраструктуры от российских ударов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал у себя в Telegram.

Зеленский отметил, что наибольшие вызовы сейчас возникают в приграничных и прифронтовых регионах. По его словам, Украина готовит "полный спектр ответов" на террор РФ против энергосистемы.

"Чем ближе позиции российской армии, тем более значимые вызовы. Готовим полный спектр ответов, в том числе и масштабируем наши дальнобойные ответы на российский террор против украинской инфраструктуры", - отметил президент.

Восстановление в громадах

На Ставке заслушали доклады о восстановлении в общинах после российских ударов, а также определили параметры расширения энергетических резервов. Украина имеет конкретные договоренности с европейскими партнерами о получении оборудования, а МИД должен активизировать работу в этом направлении.

Отдельное внимание было уделено ситуации в газовой сфере. Президент подчеркнул, что Украина накапливает газ к отопительному сезону и проводит необходимые ремонтные работы.

"Четко определены источники финансирования закупки необходимого объема газа, и значительную часть генерации финансов уже обеспечили", - заявил Зеленский и поблагодарил украинских газовиков за работу.

Усиление ПВО

На заседании также рассмотрели вопрос усиления защиты энергообъектов с воздуха. Речь шла об укреплении боевой авиации, обеспечении дополнительных вертолетов и договоренности по закупке систем ПВО. Президент поручил соответствующим структурам как можно быстрее подготовить документы для соглашений с США.

"Важно сейчас проработать на бумаге каждый аспект потенциальных соглашений, чтобы мы смогли ускорить переговоры", - подчеркнул он.

 

Удары по энергетике

С началом осени Россия начала новую волну атак по энергетической инфраструктуре Украины. Основными целями стали ТЭЦ, ТЭС и другие объекты энергосистемы. Под ударами оказались Черниговская и Сумская области, что повлекло массовые обесточивания и введение графиков отключений электроэнергии.

Сегодня стало известно, что Украина будет ежегодно получать системы противовоздушной обороны Patriot. По словам Зеленского, готовится соответствующий контракт.

А вот заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий считает, что энергетическое перемирие с Россией нужно обсуждать вместе с общим прекращением огня, ведь энергетика тесно связана с другими сферами экономики.

Подробнее о новой тактике ударов РФ - в материале РБК-Украина.

