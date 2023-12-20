RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский провел селектор с военными, был отдельный разговор о дронах

Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Владимир Зеленский сегодня, 20 декабря, провел селектор с военными. Отдельный разговор коснулся и темы дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины.

"Селектор. Военные - доклад о ситуации на фронте. Внутренняя ситуация - безопасность, доклад от правоохранителей, ликвидация последствий российского обстрела Херсона - жесткий обстрел. Ответим врагу", - говорится в заявлении.

По словам президента, также был заслушан доклад ГУР относительно планов оккупантов и противодействия им, а также доклад Службы внешней разведки Украины, который касался тенденций ближайшего времени, важных наших операций, которые готовятся.

Разговор о дронах

"Отдельный разговор о дронах - то, что на складах, и то, что нужно на передовой. Логистика будет быстрее. Работаем и над тем, чтобы эффективность применения дронов, в частности FPV, стала выше на всех направлениях",  

Зеленский назвал это очевидным приоритетом государства и вполне конкретным способом сохранить жизни наших воинов.

Другие совещания

Зеленский сообщил, что также провел совещания с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром обороны Рустемом Умеровым.

"Очень важный вопрос коммуникации относительно войны, нашей обороны, в целом фронта. Доступ на фронт журналистов. Изменения подготовлены - информации о фронте должно быть больше. Благодарен всем, кто понимает важность этого и помогает держать нашу оборону, наши оборонные потребности в фокусе внимания в мире", - сказал президент.

Также он провел совещание с министром стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным. Он координирует работу всей команды, которая занимается системой укрытий, их готовностью. По словам президента, за декабрь хорошие результаты.

Миллион дронов в 2024 году

Во время пресс-конференции по итогам 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что положительно относится к увеличению производства дронов в Украине и отметил важность разработки специальной структуры управления для этого. Также он отметил, что в 2024 году украинское производство выпустит один миллион беспилотников.

"Мы поборем логистику. Будут получать наши воины в бригады отечественные дроны. По производству, миллион дронов в следующем году мы произведем", - сказал он.

Сегодня Камышин сообщил, что уже в декабре текущего года Украина производит более 50 тысяч FPV-дронов. В частности, планы относительно беспилотников средней и большой дальности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийХерсонВойна в Украине