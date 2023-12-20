Зеленський провів селектор із військовими, була окрема розмова щодо дронів

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 20 грудня, провів селектор із військовими. Окрема розмова торкнулася і теми дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави України.
"Селектор. Військові - доповідь про ситуацію на фронті. Внутрішня ситуація - безпека, доповідь від правоохоронців, ліквідація наслідків російського обстрілу Херсона - жорсткий обстріл. Відповімо ворогу", - йдеться у заяві.
За словами президента, також була заслухана доповідь ГУР щодо планів окупантів та протидії їм, а також доповідь Служби зовнішньої розвідки України, яка стосувалась тенденцій найближчого часу, важливих наших операцій, які готуються.
"Окрема розмова про дрони - те, що на складах, і те, що потрібно на передовій. Логістика буде швидшою. Працюємо і над тим, щоб ефективність застосування дронів, зокрема FPV, стала вищою на всіх напрямках",
Зеленський назвав це очевидним пріоритетом держави і цілком конкретним способом зберегти життя наших воїнів.
Зеленський повідомив, що також провів наради з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і міністром оборони Рустемом Умєровим.
"Дуже важливе питання комунікації щодо війни, нашої оборони, загалом фронту. Доступ на фронт журналістів. Зміни підготовлені - інформації про фронт має бути більше. Вдячний усім, хто розуміє важливість цього і допомагає тримати нашу оборону, наші оборонні потреби у фокусі уваги у світі", - сказав президент.
Також він провів нараду з міністром стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним. Він координує роботу всієї команди, яка займається системою укриттів, їхньою готовністю. За словами президента, за грудень хороші результати.
Під час пресконференції за підсумками 2023 року, президент Володимир Зеленський заявив, що позитивно ставиться до збільшення виробництва дронів в Україні та наголосив на важливості розроблення спеціальної структури управління для цього. Також він відзначив, у 2024 році українське виробництво випустить один мільйон безпілотників.
"Ми поборемо логістику. Будуть отримувати наші воїни у бригади вітчизняні дрони. Щодо виробництва, мільйон дронів наступного року ми виробимо", - сказав він.
Сьогодні Камишін повідомив, що вже у грудні поточного року Україна виробляє більше 50 тисяч FPV-дронів. Зокрема має плани щодо безпілотників середньої та великої дальності.
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