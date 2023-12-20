Зеленский провел селектор с военными, был отдельный разговор о дронах
Президент Владимир Зеленский сегодня, 20 декабря, провел селектор с военными. Отдельный разговор коснулся и темы дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины.
"Селектор. Военные - доклад о ситуации на фронте. Внутренняя ситуация - безопасность, доклад от правоохранителей, ликвидация последствий российского обстрела Херсона - жесткий обстрел. Ответим врагу", - говорится в заявлении.
По словам президента, также был заслушан доклад ГУР относительно планов оккупантов и противодействия им, а также доклад Службы внешней разведки Украины, который касался тенденций ближайшего времени, важных наших операций, которые готовятся.
Разговор о дронах
"Отдельный разговор о дронах - то, что на складах, и то, что нужно на передовой. Логистика будет быстрее. Работаем и над тем, чтобы эффективность применения дронов, в частности FPV, стала выше на всех направлениях",
Зеленский назвал это очевидным приоритетом государства и вполне конкретным способом сохранить жизни наших воинов.
Другие совещания
Зеленский сообщил, что также провел совещания с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром обороны Рустемом Умеровым.
"Очень важный вопрос коммуникации относительно войны, нашей обороны, в целом фронта. Доступ на фронт журналистов. Изменения подготовлены - информации о фронте должно быть больше. Благодарен всем, кто понимает важность этого и помогает держать нашу оборону, наши оборонные потребности в фокусе внимания в мире", - сказал президент.
Также он провел совещание с министром стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным. Он координирует работу всей команды, которая занимается системой укрытий, их готовностью. По словам президента, за декабрь хорошие результаты.
Миллион дронов в 2024 году
Во время пресс-конференции по итогам 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что положительно относится к увеличению производства дронов в Украине и отметил важность разработки специальной структуры управления для этого. Также он отметил, что в 2024 году украинское производство выпустит один миллион беспилотников.
"Мы поборем логистику. Будут получать наши воины в бригады отечественные дроны. По производству, миллион дронов в следующем году мы произведем", - сказал он.
Сегодня Камышин сообщил, что уже в декабре текущего года Украина производит более 50 тысяч FPV-дронов. В частности, планы относительно беспилотников средней и большой дальности.
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