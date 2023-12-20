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Зеленський провів селектор із військовими, була окрема розмова щодо дронів

Україна, Середа 20 грудня 2023 21:37
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Зеленський провів селектор із військовими, була окрема розмова щодо дронів Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 20 грудня, провів селектор із військовими. Окрема розмова торкнулася і теми дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави України.

"Селектор. Військові - доповідь про ситуацію на фронті. Внутрішня ситуація - безпека, доповідь від правоохоронців, ліквідація наслідків російського обстрілу Херсона - жорсткий обстріл. Відповімо ворогу", - йдеться у заяві.

За словами президента, також була заслухана доповідь ГУР щодо планів окупантів та протидії їм, а також доповідь Служби зовнішньої розвідки України, яка стосувалась тенденцій найближчого часу, важливих наших операцій, які готуються.

Розмова про дрони

"Окрема розмова про дрони - те, що на складах, і те, що потрібно на передовій. Логістика буде швидшою. Працюємо і над тим, щоб ефективність застосування дронів, зокрема FPV, стала вищою на всіх напрямках",

Зеленський назвав це очевидним пріоритетом держави і цілком конкретним способом зберегти життя наших воїнів.

Інші наради

Зеленський повідомив, що також провів наради з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і міністром оборони Рустемом Умєровим.

"Дуже важливе питання комунікації щодо війни, нашої оборони, загалом фронту. Доступ на фронт журналістів. Зміни підготовлені - інформації про фронт має бути більше. Вдячний усім, хто розуміє важливість цього і допомагає тримати нашу оборону, наші оборонні потреби у фокусі уваги у світі", - сказав президент.

Також він провів нараду з міністром стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним. Він координує роботу всієї команди, яка займається системою укриттів, їхньою готовністю. За словами президента, за грудень хороші результати.

Мільйон дронів у 2024 році

Під час пресконференції за підсумками 2023 року, президент Володимир Зеленський заявив, що позитивно ставиться до збільшення виробництва дронів в Україні та наголосив на важливості розроблення спеціальної структури управління для цього. Також він відзначив, у 2024 році українське виробництво випустить один мільйон безпілотників.

"Ми поборемо логістику. Будуть отримувати наші воїни у бригади вітчизняні дрони. Щодо виробництва, мільйон дронів наступного року ми виробимо", - сказав він.

Сьогодні Камишін повідомив, що вже у грудні поточного року Україна виробляє більше 50 тисяч FPV-дронів. Зокрема має плани щодо безпілотників середньої та великої дальності.

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