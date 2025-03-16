Зеленский провел разговор с премьер-министром Канады: о чем говорили

"Только что говорил с премьер-министром Канады Марком Карни. Очень хороший, предметный разговор на многие важные темы. Поздравил со вступлением в должность и поблагодарил Канаду за помощь, в частности за оборонные пакеты и поддержку нашей энергетики", - рассказал Зеленский.

Давление на Путина и восстановление Украины

По его словам, премьер Канады в разговоре озвучил предложения о том, как нужно усиливать давление на Москву.

"Теневой флот, банковский сектор. Надо внедрять тотальные санкции на все, что дает России средства для финансирования войны. Только так можно принудить Путина к справедливому и длительному миру", - написал президент.

Также Зеленский и Карни поговорили о гуманитарном аспекте гарантий безопасности для Украины. В частности, речь шла о восстановлении украинского государства и поддержке экономики после окончания войны. Договорились работать над этим.

Сотрудничество Украины и Канады

"Коснулись украинской тематики повестки дня председательства Канады в "Группе семи". Будем взаимодействовать в разных форматах на разных уровнях, чтобы сделать наше сотрудничество еще более предметным и практичным", - добавил Зеленский.

Отдельно президент Украины и премьер Канады обсудили развитие двусторонних отношений между государствами. По словам Зеленского, Канада заинтересована в военно-промышленном и оборонном сотрудничестве.

"За время этой войны мы имеем большой опыт в производстве средств РЭБ, дальнобойных ракет и дронов. Украина готова к совместному производству", - подытожил глава украинского государства.