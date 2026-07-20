Зеленский провел первый разговор с новым премьером Британии

"Рад был поговорить с Энди Бернемом и поздравить его со вступлением в должность премьер-министра Великобритании. Очень ценю, что поддержка Украины и наших людей и дальше будет крепкой", - отметил глава государства.

Президент поблагодарил британского премьера за слова уважения об украинцах, а также соболезнования родным и близким людей, погибших в результате недавних российских атак.

"Украина и Британия смогли построить самое сильное партнерство в истории отношений между нашими государствами, и мы обязательно продолжим работать над тем, чтобы оно только расширялось", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что договорился с Бернемом о дальнейшем сотрудничестве, в частности работе в рамках Антибалистической коалиции, во время встречи "уже в ближайшее время".