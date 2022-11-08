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У Зеленского провели первое заседание группы помощи голодающим странам

Фото: у Зеленского провели первое заседание группы помощи голодающим странам (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел первое заседание рабочей группы по подготовке предложений по оказанию помощи государствам, страдающим острым продовольственным кризисом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

"Сегодня именно Украина является главной силой, которая помогает бороться с продовольственным кризисом, созданным в результате агрессии России против Украины. Это демонстрирует, что даже в таких ужасных условиях наша страна продолжает быть ответственной", – подчеркнул Ермак.

По его словам, на сегодняшнем заседании рабочей группы очерчены первые наработки по гуманитарной поставке украинского зерна странам, которые больше всего в нем нуждаются.

Сообщается, что Украина стремится привлечь к участию в реализации этой инициативы международных партнеров, уже начаты соответствующие консультации.

Ранее мы писали, что кабинет министров выделил гуманитарную помощь Эфиопии и Сомали. Голодающим странам Африки пришлют 50 тысяч тонн пшеницы.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба развенчал главный миф Кремля о "зерновом коридоре" , заявив, что 2/3 украинского зерна, которое Украина уже отправила в рамках зернового соглашения, направлены на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока.

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