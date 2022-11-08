У Зеленского провели первое заседание группы помощи голодающим странам

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел первое заседание рабочей группы по подготовке предложений по оказанию помощи государствам, страдающим острым продовольственным кризисом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.
"Сегодня именно Украина является главной силой, которая помогает бороться с продовольственным кризисом, созданным в результате агрессии России против Украины. Это демонстрирует, что даже в таких ужасных условиях наша страна продолжает быть ответственной", – подчеркнул Ермак.
По его словам, на сегодняшнем заседании рабочей группы очерчены первые наработки по гуманитарной поставке украинского зерна странам, которые больше всего в нем нуждаются.
Сообщается, что Украина стремится привлечь к участию в реализации этой инициативы международных партнеров, уже начаты соответствующие консультации.
Ранее мы писали, что кабинет министров выделил гуманитарную помощь Эфиопии и Сомали. Голодающим странам Африки пришлют 50 тысяч тонн пшеницы.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба развенчал главный миф Кремля о "зерновом коридоре" , заявив, что 2/3 украинского зерна, которое Украина уже отправила в рамках зернового соглашения, направлены на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока.
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