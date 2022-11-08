У Зеленского провели первое заседание группы помощи голодающим странам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

"Сегодня именно Украина является главной силой, которая помогает бороться с продовольственным кризисом, созданным в результате агрессии России против Украины. Это демонстрирует, что даже в таких ужасных условиях наша страна продолжает быть ответственной", – подчеркнул Ермак.

По его словам, на сегодняшнем заседании рабочей группы очерчены первые наработки по гуманитарной поставке украинского зерна странам, которые больше всего в нем нуждаются.

Сообщается, что Украина стремится привлечь к участию в реализации этой инициативы международных партнеров, уже начаты соответствующие консультации.