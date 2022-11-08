У Зеленського провели перше засідання групи допомоги країнам, що голодують

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів перше засідання робочої групи з підготовки пропозицій щодо надання допомоги державам, які страждають на гостру продовольчу кризу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу президента України.
"Сьогодні саме Україна є головною силою, яка допомагає боротися з продовольчою кризою, створеною внаслідок агресії Росії проти України. Це демонструє, що навіть у таких жахливих умовах наша країна продовжує бути відповідальною", – наголосив Єрмак.
За його словами, на сьогоднішньому засіданні робочої групи окреслено перші напрацювання з гуманітарного постачання українського зерна країнам, які найбільше його потребують.
Повідомляється, що Україна прагне залучити до участі у реалізації цієї ініціативи міжнародних партнерів, вже розпочато відповідні консультації.
Раніше ми писали, що кабінет міністрів виділив гуманітарну допомогу Ефіопії та Сомалі. Голодуючим країнам Африки надішлють 50 тисяч тонн пшениці.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розвінчав головний міф Кремля про "зерновий коридор", заявивши, що 2/3 українського зерна, яке Україна вже відправила в рамках зернової угоди, спрямовані на ринки Азії, Африки та Близького Сходу.
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