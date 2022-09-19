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Україна безкоштовно надасть зерно голодуючим країнам Африки

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Україна, Понеділок 19 вересня 2022 15:45
Україна безкоштовно надасть зерно голодуючим країнам Африки Фото: Україна безкоштовно надасть зерно Ефіопії та Сомалі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів виділив гуманітарну допомогу Ефіопії та Сомалі. Голодуючим країнам Африки надішлють 50 тисяч тонн пшениці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 16 вересня 2022 р. № 1040.

Надання гуманітарної допомоги буде здійснюватися за рахунок пшениці, що перебуває у власності АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України". Компанія отримає з резервного фонду державного бюджету 420 млн гривень для відшкодування вартості зерна.

Згідно з постарновою, Міністерство закордонних справ повинно узгодити з Організацією Об’єднаних Націй питання доставки та оплати транспортування зерна з Одеського морського торговельного порту до портів цих країн за рахунок коштів міжнародних організацій.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розвінчав головний міф Кремля про "зерновий коридор", заявивши, що 2/3 українського зерна, яке Україна вже відправила в рамках зернової угоди, спрямовані на ринки Азії, Африки та Близького Сходу.

З моменту виходу першого судна з українським продовольством уже експортовано 3,9 млн тонн агропродукції.

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