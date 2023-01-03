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Зеленский провел переговоры с премьером Норвегии: обсудили оборонные нужды Украины

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Гаром Стере. Одной из главных тем обсуждений были оборонные нужды нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

"Рассказал о рисках эскалации на фронте премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере. Передал актуальные оборонные нужды Украины. Поблагодарил за поддержку, предоставленную нашей энергетической инфраструктуре, и финансирование объемов газа для прохождения зимнего периода", - написал Зеленский по итогам переговоров.

Напомним, ранее стало известно, что Норвегия выделила 100 миллионов долларов на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.

Также мы писали, что Норвегия передала партию генераторов украинским пограничникам.

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