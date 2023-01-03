Зеленский провел переговоры с премьером Норвегии: обсудили оборонные нужды Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Гаром Стере. Одной из главных тем обсуждений были оборонные нужды нашей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.
"Рассказал о рисках эскалации на фронте премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере. Передал актуальные оборонные нужды Украины. Поблагодарил за поддержку, предоставленную нашей энергетической инфраструктуре, и финансирование объемов газа для прохождения зимнего периода", - написал Зеленский по итогам переговоров.
Напомним, ранее стало известно, что Норвегия выделила 100 миллионов долларов на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.
Также мы писали, что Норвегия передала партию генераторов украинским пограничникам.
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