Норвегия выделила 100 млн долларов на восстановление инфраструктуры Украины

Правительство Норвегии подписало соглашение с Всемирным банком о предоставлении 1 миллиарда норвежских крон (100 млн долларов) на восстановление разрушенной ракетными ударами инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Норвегии.

“Существует неотложная необходимость отремонтировать систему электроснабжения и другую инфраструктуру в Украине после кампании бомбардировок РФ гражданских объектов. Я рада, что мы подписали соглашение о предоставлении 1 млрд норвежских крон, чтобы помочь быстро начать ремонтные работы”, - заявила глава МИД Норвегии Анникен Гуйтфельдт.

Эти средства Норвегии направляются через многодонорский Трастовой фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ Всемирного банка в Украине (URTF).

"Всемирный банк будет использовать этот фонд для продолжения мобилизации кризисной поддержки украинских властей вместе с поддержкой ремонта критической инфраструктуры и более долгосрочной реконструкции", - говорится в сообщении правительства Норвегии.