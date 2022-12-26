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Зеленский провел переговоры с премьером Индии: что обсудили

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Киев, Понедельник 26 декабря 2022 15:54
Зеленский провел переговоры с премьером Индии: что обсудили Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Одной из тем обсуждений стала украинская "формула мира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Пожелал результативного председательства в G20. Именно на этой площадке я объявил о "формуле мира" и теперь рассчитываю на участие Индии в ее реализации. Поблагодарил за гуманитарную помощь и поддержку в ООН", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее Моди, обращаясь к президенту России Владимиру Путину, заявлял, что сейчас не эпоха для войны и ее нужно прекращать.

Также мы писали, что министр нефти Индии Сингх Пури заявлял, что его страна продолжить покупать нефть у России, несмотря на войну в Украине.

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