Зеленский провел переговоры с Трюдо: говорили о ситуации на ЗАЭС

"Провел первый из серии важных телефонных разговоров - с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Спасибо за недавний визит в Киев, а Канаде и всем канадцам - за постоянную поддержку Украины", - написал он.

Зеленский сообщил, что рассказал канадскому премьеру об актуальной ситуации на поле боя и поделился украинскими оценками попытки мятежа в России и влияния этой ситуации на ход боевых действий.

"Обратил внимание премьер-министра на угрожающую ситуацию, которую оккупационные войска создали на Запорожской АЭС. Недостаточная реакция мира на подрыв Россией плотины Каховской ГЭС и попытку подрыва дамбы на Криворожском водохранилище позволяет оккупантам готовить теракт с утечкой радиации на ЗАЭС", - заявил президент.

Он подчеркнул, что принципиальную реакцию партнеры Украины должны продемонстрировать, в частности, и на Вильнюсском саммите НАТО.

Ситуация на ЗАЭС

Недавно Зеленский заявил о готовящемся теракте российскими оккупантами на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Он подчеркнул, что россияне уже подготовились к нему.

Кроме этого, начальник ГУР Кирилл Буданов рассказал, что Россия завершила подготовку к атаке на Запорожскую АЭС, а именно оккупанты заминировали бассейн-охладитель и четыре энергоблока.

Детальнее о том, зачем Россия заменяла ЗАЭС и какова вероятность катастрофы - в материале РБК-Украина.

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