Зеленский провел переговоры с Сунаком: говорили о помощи Украине и активах РФ
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Среди прочего, они обсудили военную помощь Украине и конфискацию активов РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.
"Премьер-министр Великобритании сообщил мне о выделении крупнейшего до сих пор пакета оборонной поддержки объемом полмиллиарда фунтов стерлингов. Storm Shadow и ракеты других типов, сотни единиц бронетехники и плавсредств, боеприпасы - все это действительно нужно Украине на поле боя", - заявил он.
Зеленский добавил, что благодарен Великобритании и лично премьер-министру за "проявление такой решительной поддержки, а также за готовность и в дальнейшем развивать оборонное сотрудничество, особенно с акцентом на морских и дальнобойных возможностях".
Также лидеры обсудили необходимость создания действенной модели конфискации российских активов и поделились ожиданиями от предстоящего Саммита мира в Швейцарии и саммита Европейского политического сообщества в Британии.
Помощь Украине от Британии
Великобритания не жалеет на помощь Украине в борьбе с российской агрессией. На этой неделе стало известно о ряде новых инициатив, направленных на поддержку украинского народа.
23 апреля Сунак сообщил, что Британия объявит об увеличении военной поддержки Украине на 500 млн фунтов стерлингов.
Недавно Великобритания решила выделить 150 миллионов фунтов стерлингов (более 180 миллионов долларов) укреплению энергетического сектора Украины. Эти средства помогут стране диверсифицировать источники энергии и стать менее зависимыми от российских поставок.
Кроме того, Британия рассматривает возможность отправки в Украину прототипа лазерного оружия, способного сбивать дроны и ракеты. Эта новая технология может существенно усилить обороноспособность Украины.
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