Зеленський провів переговори з Сунаком: говорили про допомогу Україні та активи РФ
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Серед іншого, вони обговорили військову допомогу Україні та конфіскацію активів РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови держави в Telegram.
"Прем’єр-міністр Великої Британії повідомив мені про виділення найбільшого досі пакета оборонної підтримки обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів. Storm Shadow та ракети інших типів, сотні одиниць бронетехніки та плавзасобів, боєприпаси - усе це справді потрібне Україні на полі бою", - заявив він.
Зеленський додав, що вдячний Великій Британії та особисто прем’єр-міністру за "прояв такої рішучої підтримки, а також за готовність і надалі розвивати оборонну співпрацю, особливо з акцентом на морських і далекобійних спроможностях".
Також лідери обговорили необхідність створення дієвої моделі конфіскації російських активів і поділилися очікуваннями від майбутнього Саміту миру у Швейцарії та саміту Європейської політичної спільноти у Британії.
Допомога Україні від Британії
Велика Британія не шкодує коштів на допомогу Україні у боротьбі з російською агресією. Цього тижня стало відомо про низку нових ініціатив, спрямованих на підтримку українського народу.
23 квітня Сунак повідомив, що Британія оголосить про збільшення військової підтримки Україні на 500 млн фунтів стерлінгів.
Нещодавно Британія вирішила виділити 150 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 180 мільйонів доларів) зміцнення енергетичного сектору України. Ці кошти допоможуть країні диверсифікувати джерела енергії та стати менш залежною від російських поставок.
Крім того, Британія розглядає можливість відправки до України прототипу лазерної зброї, здатної збивати дрони та ракети. Ця нова технологія може суттєво посилити обороноздатність України.
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