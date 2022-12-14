Зеленский провел переговоры с президентом МОК: что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Одной из тем обсуждений стало восстановление спортивных объектов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Twitter .

"В беседе с президентом Бахом я отметил поддержку украинских спортсменов. Призвал внести свой вклад в восстановление Украины разрушенных РФ спортивных объектов. Расстроен намерением вернуть спортсменов РФ и Беларуси на мировые соревнования", - отметил Зеленский.

По словам президента, в ходе разговора он напомнил Баху о том, что с начала полномасштабной войны из-за российского агрессии погибли 184 украинских спортсмена, а РФ продолжает использовать спорт с пропагандистской целью.

"Справедливым ответом для страны-террориста может быть только полная изоляция на международной арене. В частности, это касается и международных спортивных мероприятий", - подчеркнул глава государства.