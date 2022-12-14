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Зеленський провів переговори з президентом МОК: що обговорили

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Київ, Середа 14 грудня 2022 19:03
Зеленський провів переговори з президентом МОК: що обговорили Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом. Однією з тем обговорень стало відновлення спортивних об'єктів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави у Twitter.

"У розмові з президентом Бахом я відзначив підтримку українських спортсменів. Закликав зробити свій внесок у відновлення України зруйнованих РФ спортивних об'єктів. Засмучений наміром повернути спортсменів РФ та Білорусі на світові змагання", - зазначив Зеленський.

За словами президента, під час розмови він нагадав Баху про те, що з початку повномасштабної війни через російську агресію загинули 184 українські спортсмени, а РФ продовжує використовувати спорт з пропагандистською метою.

"Справедливою відповіддю для країни-терориста може бути лише повна ізоляція на міжнародній арені. Зокрема це стосується і міжнародних спортивних заходів", - наголосив голова держави.

Нагадаємо, раніше Бах заявляв, що він підтримує участь російських та білоруських спортсменів в Олімпіаді-2024 у Парижі. При цьому він наголосив, що схожої позиції дотримується президент Франції Еммануель Макрон.

Пізніше глава МЗС Дмитро Кулеба назвав таку позицію з цього питання огидною.

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