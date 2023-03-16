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Остин о двухпартийной поддержке Украины в Конгрессе: Ожидаю, что будем видеть то же и в будущем

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Четверг 16 марта 2023 00:21
Остин о двухпартийной поддержке Украины в Конгрессе: Ожидаю, что будем видеть то же и в будущем Фото: Министр обороны США Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Сегодня в Конгрессе США наблюдается двухпартийная поддержка в обеспечении помощи Украине в сфере безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина во время пресс-конференции по итогам заседания "Рамштайн-10".

"Я ожидаю, что мы будем видеть то же и в будущем", - сказал чиновник.

Остин отметил, что высказывания высокопоставленных законодателей в Конгрессе вселяют уверенность в том, что поддержка будет продолжена.

"Украина имеет значение. Это важно не только для Украины или Соединенных Штатов, это важно для всего мира", - подчеркнул министр обороны.

По его словам, это касается международного порядка, основанного на правилах. Ведь одна страна не может силой изменять границы своих соседей.

Напомним, группа американских сенаторов требует от Пентагона отправить Украине истребители F-16.

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