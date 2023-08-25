Зеленский провел переговоры с Байденом: о чем говорили

Соединенные Штаты Америки взяли на себя ведущую роль в консолидации глобальной поддержки нашего государства. Украинский лидер отметил, что это решающее лидерство сделало возможным нашу борьбу и направило дугу истории в сторону добра.

"Вместе мы доказываем, что свобода и независимость достойны того, чтобы за них бороться. Я благодарю за это Президента Байдена, Конгрес США и всех американцев. Вы можете рассчитывать на Украину в защите наших общих ценностей", - заявил Зеленский.

Помощь Украине от США

Соединенные Штаты с начала полномасштабного вторжения россиян являются одними из основных союзников Украины. Они оказали нашей стране огромное количество военной, гуманитарной, денежной помощи.

Администрация президента США обсуждает передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS, способных уничтожать цели на расстоянии до 300 километров. Также представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Америка в ближайшее время намерена начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16.