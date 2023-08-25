Зеленський провів переговори з Байденом: про що говорили

Сполучені Штати Америки взяли на себе провідну роль у консолідації глобальної підтримки нашої держави. Український лідер відзначив, що це вирішальне лідерство уможливило нашу боротьбу й спрямувало дугу історії в бік добра.

"Разом ми доводимо, що свобода й незалежність варті того, щоб за них боротися. Я дякую за це Президенту Байдену, Конгресу США та всім американцям. Ви можете розраховувати на Україну в захисті наших спільних цінностей", - заявив Зеленський.

Допомога Україні від США

Сполучені Штати з початку повномасштабного вторгнення росіян є одним з основних союзників України. Вони надали нашій країні велику кількість військової, гуманітарної, фінансової допомоги.

Адміністрація президента США обговорює передачу Україні далекобійних ракет ATACMS, які здатні знищувати цілі на відстані до 300 кілометрів. Також, представник Пентагону Патрік Райдер заявив, що Америка найближчим часом має намір розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.