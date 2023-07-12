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В администрации Байдена обсуждают возможность передачи Украине ATACMS, - NYT

Новина українською →
Вашингтон, Среда 12 июля 2023 04:43
В администрации Байдена обсуждают возможность передачи Украине ATACMS, - NYT Фото: в Белом доме обсуждают возможность передачи Украине ATACMS (army.mil)
Автор: Константин Широкун

В администрации президента США Джо Байдена проходят негласные обсуждения и дискуссии касательно возможной передачи Украине ракет ATACMS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Сообщается, что ракеты находятся на складах Пентагона в ограниченном количестве и зарезервированы для других целей.

"Двое американских чиновников и один европейский рассказали о негласных дебатах внутри администрации Байдена относительно того, отправлять ли Украине даже несколько управляемых ракет класса "земля-земля", которые зарезервированы для ответа на другие угрозы безопасности", - говорится в публикации.

При этом в Пентагоне утверждают, что Украине в настоящее время не нужны ATACMS, которые могли бы достигать тыла врага, в том числе в России и оккупированном Крыму.

По данным СМИ, как и Соединенные Штаты, Франция также ранее исключала возможность предоставления Украине ракет большей дальности из-за опасений, что они могут быть применены для поражения целей на территории РФ, что приведет к эскалации конфликта. Но вчера президент Эммануэль Макрон объявил, что Париж предоставит ВСУ ракеты SCALP.

Передача ракет ATACMS Украине

ATACMS – это твердотопливная баллистическая ракета класса "земля-земля" производства американской компании Lockheed Martin с дальностью применения до 300 км. Пусковыми установками ракет ATACMS являются реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.

Еще в прошлом году украинские официальные лица стали призывать Штаты к передаче дальнобойных ракет ATACMS. Благодаря им, наши воины смогли бы наносить удары по тыловым районам сосредоточения врага. Также для использования такого вооружения у нашей страны уже есть реактивные системы залпового огня HIMARS.

Долгое время США отклоняли просьбу Украины и только недавно президент США Джо Байден подтвердил, что Штаты начали рассмотрение передачи нашим воинам вышеупомянутых ракет.

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