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Зеленский провел переговоры с Байденом: обсудили ATACMS и не только

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Одной из тем обсуждений стали дальнобойные ракеты ATACMS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Twitter.

Как отметил Зеленский, он поблагодарил Байдена за выполнение недавних оборонных договоренностей. 

"Украинцев очень вдохновило получение ракет ATACMS, а наши воины успешно используют их на поле боя. Обсудили дальнейшее усиление наших дальнобойных возможностей", - уточнил президент. 

Он рассказал, что поблагодарил президента США и за недавний визит спецпредставителя по восстановлению Украины Пенни Прицкер, в ходе которого начались переговоры об использовании российских активов.

Также в ходе обсуждений лидеры затронули закон о политически значимых лицах, который приняла Верховная рада. Он необходим для продвижения реформ и начала переговоров о вступлении в Евросоюз. 

Зеленский рассказал, что обсудил с Байденом продвижение формулы мира и поприветствовал решение США об участии своего спецпредставителя в следующей встрече советников на Мальте в конце октября. 

"Украина благодарна за жизненно важную и устойчивую поддержку со стороны США в нашей борьбе за свободу и против российской агрессии", - резюмировал глава государства. 

Предыдущие переговоры Зеленского и Байдена

Напомним, последний раз Зеленский и Байден проводили переговоры во время визита украинского лидера в США в конце сентября. 

Тогда президенты, в частности, обсуждали военную помощь Украине. Как стало известно позже, Байден и Зеленский договорились о передаче нашим военным дальнобойных ракет ATACMS. 

Такое вооружение уже доставили в Украину. Бойцы ВСУ недавно применили его для ударов по аэродромам во временно оккупированных Луганске и Бердянске

 

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