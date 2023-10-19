UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський провів переговори з Байденом: обговорили ATACMS і не тільки

Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Однією з тем обговорень стали далекобійні ракети ATACMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Twitter.

Як зазначив Зеленський, він подякував Байдену за виконання нещодавніх оборонних домовленостей.

"Українців дуже надихнуло отримання ракет ATACMS, а наші воїни успішно використовують їх на полі бою. Обговорили подальше посилення наших далекобійних можливостей", - уточнив президент.

Він розповів, що подякував президенту США і за нещодавній візит спецпредставника з відновлення України Пенні Пріцкер, під час якого розпочалися переговори щодо використання російських активів.

Також під час обговорень лідери торкнулися закону про політично значущих осіб, який ухвалила Верховна рада. Він необхідний для просування реформ та початку переговорів щодо вступу до Євросоюзу.

Зеленський розповів, що обговорив з Байденом просування формули миру і привітав рішення США про участь свого спецпредставника у наступній зустрічі радників на Мальті наприкінці жовтня.

"Україна вдячна за життєво важливу та стійку підтримку з боку США у нашій боротьбі за свободу та проти російської агресії", - резюмував глава держави.

Попередні переговори Зеленського та Байдена

Нагадаємо, востаннє Зеленський та Байден проводили переговори під час візиту українського лідера до США наприкінці вересня.

Тоді президенти, зокрема, обговорювали військову допомогу Україні. Як стало відомо пізніше, Байден та Зеленський домовилися про передачу нашим військовим далекобійних ракет ATACMS.

Таке озброєння вже було доставлено в Україну. Бійці ЗСУ нещодавно застосували його для ударів по аеродромах у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДжозеф БайденДопомога УкраїніВійськова допомога