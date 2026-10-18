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США трое суток не давали Украине данные о баллистических атаках РФ, - Зеленский

17:37 18.10.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
США трое суток не давали Украине данные о баллистических атаках РФ, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
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Украина не получала от США разведывательные данные о запланированных баллистических атаках России трое суток подряд.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

По словам главы государства, Украина получает важные разведданные от многих своих союзников, в том числе европейских.

Однако информацией о будущих баллистических атаках располагают только Соединенные Штаты.

"Только у США есть эти уникальные данные и они сообщают нам, когда Россия использует баллистические ракеты. Мы не получали данные о баллистических атаках в течение трех суток", - заявил Зеленский.

Глава государства добавил, что в настоящее время процесс обмена разведданными со Штатами, в том числе и о российских баллистических атаках, наконец-то возобновился.

"Мы очень благодарны за это... Теперь это работает", - подчеркнул президент Украины.

На фоне последних событий он выразил надежду, что президент США Дональд Трамп все равно останется на стороне Украины, или по крайней мере займет нейтральную позицию.

Напомним, недавно Зеленский подтвердил, что американские власти предупреждали его о возможной остановке обмена разведданными, если Украина не прекратит удары по нефтеперерабатывающим заводам в России.

Что интересно, сам Дональд Трамп публично утверждал, что "помогает" Украине и, мол, не останавливал обмен разведданными.

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