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Зеленский провел ряд совещаний со Шмыгалем, Сырским и Литвиненко: о чем говорили

Среда 23 октября 2024 20:41
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Зеленский провел ряд совещаний со Шмыгалем, Сырским и Литвиненко: о чем говорили Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский сегодня, 23 октября, провел ряд совещаний. Они касались фронта и текущих вопросов во власти.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента.

По словам Зеленского, сегодня были совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем по текущим вопросам и некоторым неотложным решениям, которые нужно принять.

Второе совещание было с секретарем СНБО Александром Литвиненко - о контроле за выполнением решений СНБО и подготовке некоторых военных вопросов на следующую Ставку.

Также сегодня был доклад главнокомандующего Александра Сырского о фронте и Курской операции.

"Наибольшее внимание - сложным направлениям в Донецкой области. А также потребностям наших воинов, наших боевых бригад в оперативности поставки от партнеров. Оперативность всегда означает больший результат", - сказал Зеленский.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский заявил, что был не удовлетворен докладами двух министров относительно ситуации со скандалами МСЭК.

Он также заявил, что решение ликвидировать МСЭК было связано не только с получением фейковых статусов лица с инвалидностью благодаря связям. Такой статус часто не могут получить военные, раненые на фронте.

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