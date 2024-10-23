Зеленский провел ряд совещаний со Шмыгалем, Сырским и Литвиненко: о чем говорили

Президент Владимир Зеленский сегодня, 23 октября, провел ряд совещаний. Они касались фронта и текущих вопросов во власти.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента.

По словам Зеленского, сегодня были совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем по текущим вопросам и некоторым неотложным решениям, которые нужно принять.

Второе совещание было с секретарем СНБО Александром Литвиненко - о контроле за выполнением решений СНБО и подготовке некоторых военных вопросов на следующую Ставку.

Также сегодня был доклад главнокомандующего Александра Сырского о фронте и Курской операции.

"Наибольшее внимание - сложным направлениям в Донецкой области. А также потребностям наших воинов, наших боевых бригад в оперативности поставки от партнеров. Оперативность всегда означает больший результат", - сказал Зеленский.