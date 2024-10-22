Проблема не только в "инвалидности по блату". Зеленский объяснил решение по МСЭК

Решение ликвидировать МСЭК было связано не только с получением фейковых статусов лица с инвалидностью благодаря связям. Такой статус часто не могут получить те военные, которые были ранены на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он напомнил, что сегодня, 22 октября, провел заседание Совета нацбезопасности и обороны по многочисленным фактам нарушений медико-социальных экспертных комиссий и фальшивых инвалидностей для чиновников.

"Это не только, кстати, прокуроры. Есть сотни таких фактов, очевидно, необоснованных инвалидностей у должностных лиц таможни, налоговой, в системе Пенсионного фонда, в местных администрациях. Со всем этим нужно тщательно и оперативно разобраться. Система МСЭК должна быть ликвидирована", - обратил внимание Зеленский.

Он уточнил, что для реальных изменений необходима полная цифровизация всех этапов работы в процессе установления инвалидности. Минцифры и цифровая команда Минобороны могут обеспечить такие изменения.

"Проблема не только в том, что должностные лица делают себе инвалидность благодаря связям. Но и в том, что люди, получившие настоящую инвалидность, в частности, в боевых действиях, часто не могут получить соответствующий статус и справедливые выплаты. Времени, чтобы исправить это, у правительства немного", - подчеркнул Зеленский.