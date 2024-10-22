ua en ru
Вт, 22 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Проблема не только в "инвалидности по блату". Зеленский объяснил решение по МСЭК

Киев, Вторник 22 октября 2024 19:32
UA EN RU
Проблема не только в "инвалидности по блату". Зеленский объяснил решение по МСЭК Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Решение ликвидировать МСЭК было связано не только с получением фейковых статусов лица с инвалидностью благодаря связям. Такой статус часто не могут получить те военные, которые были ранены на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он напомнил, что сегодня, 22 октября, провел заседание Совета нацбезопасности и обороны по многочисленным фактам нарушений медико-социальных экспертных комиссий и фальшивых инвалидностей для чиновников.

"Это не только, кстати, прокуроры. Есть сотни таких фактов, очевидно, необоснованных инвалидностей у должностных лиц таможни, налоговой, в системе Пенсионного фонда, в местных администрациях. Со всем этим нужно тщательно и оперативно разобраться. Система МСЭК должна быть ликвидирована", - обратил внимание Зеленский.

Он уточнил, что для реальных изменений необходима полная цифровизация всех этапов работы в процессе установления инвалидности. Минцифры и цифровая команда Минобороны могут обеспечить такие изменения.

"Проблема не только в том, что должностные лица делают себе инвалидность благодаря связям. Но и в том, что люди, получившие настоящую инвалидность, в частности, в боевых действиях, часто не могут получить соответствующий статус и справедливые выплаты. Времени, чтобы исправить это, у правительства немного", - подчеркнул Зеленский.

Указ Зеленского по МСЭК

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 22 октября, утвердил своим указом ряд решений Совета нацбезопасности и обороны, которые касаются МСЭК.

В частности, согласно указу, правительству поручили разработать план ликвидации медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.

Такому решению предшествовало несколько скандалов с участием МСЭК. В частности, статус инвалидности обнаружили у более чем 50 сотрудников Хмельницкой областной прокуратуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
NEWS
Пересмотр решений, проверки и не только. Зеленский утвердил ряд указов по МСЭК
Пересмотр решений, проверки и не только. Зеленский утвердил ряд указов по МСЭК
DAILY
Россия наступает в Курской области и на Донбассе. Есть ли риск обвала фронта для ВСУ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Россия наступает в Курской области и на Донбассе. Есть ли риск обвала фронта для ВСУ