RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Зеленский провел совещание с военным руководством: обсудили поставки оружия на фронт

Фото: президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военным руководством (Telegram)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с Главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским, начальником Генерального штаба Сергеем Баргилевичем и министром обороны Рустемом Умеровым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

На встрече они обсудили ситуацию на фронте, в частности на Покровском, Кураховском, Торецком и Купянском направлениях, которым сейчас уделяется наибольшее внимание.

Также был представлен отдельный доклад по Курской операции и уничтожению российских сил вблизи границы.

Зеленский отметил, что в вопросах поставок от международных партнеров есть значительные сдвиги. Подтверждено увеличение поставок, в частности артиллерийского оборудования, что осуществляется в рамках пакетов поддержки.

Министр обороны доложил о поставках дронов украинского производства для Сил обороны. Зеленский отметил эффективность утвержденных планов поставок и поблагодарил украинских производителей за выполнение заказов.

Президент поручил дополнительно увеличить заказ дронов для обеспечения соответствующих военных операций.

Производство ракет в Украине

В августе 2024 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина впервые использовала новую ракету-дрон "Паляница" – оружие собственного производства.

В конце октября глава постоянной украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев рассказал, что некоторые украинские ракеты уже прошли испытания. В то же время, он отметил, что возникли определенные трудности с комплектующими, необходимыми для их производства.

Ранее директор государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров заявил, что уже в 2025 году у Украины будут собственные крылатые и баллистические ракеты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРустем УмеровВойна в УкраинеВойна России против УкраиныАлександр Сырский