Зеленский провел совещание с военным руководством: обсудили поставки оружия на фронт

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с Главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским, начальником Генерального штаба Сергеем Баргилевичем и министром обороны Рустемом Умеровым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.
На встрече они обсудили ситуацию на фронте, в частности на Покровском, Кураховском, Торецком и Купянском направлениях, которым сейчас уделяется наибольшее внимание.
Также был представлен отдельный доклад по Курской операции и уничтожению российских сил вблизи границы.
Зеленский отметил, что в вопросах поставок от международных партнеров есть значительные сдвиги. Подтверждено увеличение поставок, в частности артиллерийского оборудования, что осуществляется в рамках пакетов поддержки.
Министр обороны доложил о поставках дронов украинского производства для Сил обороны. Зеленский отметил эффективность утвержденных планов поставок и поблагодарил украинских производителей за выполнение заказов.
Президент поручил дополнительно увеличить заказ дронов для обеспечения соответствующих военных операций.
В августе 2024 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина впервые использовала новую ракету-дрон "Паляница" – оружие собственного производства.
В конце октября глава постоянной украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев рассказал, что некоторые украинские ракеты уже прошли испытания. В то же время, он отметил, что возникли определенные трудности с комплектующими, необходимыми для их производства.
Ранее директор государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров заявил, что уже в 2025 году у Украины будут собственные крылатые и баллистические ракеты.
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