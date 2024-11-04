Зеленский провел совещание с военным руководством: обсудили поставки оружия на фронт

На встрече они обсудили ситуацию на фронте, в частности на Покровском, Кураховском, Торецком и Купянском направлениях, которым сейчас уделяется наибольшее внимание.

Также был представлен отдельный доклад по Курской операции и уничтожению российских сил вблизи границы.

Зеленский отметил, что в вопросах поставок от международных партнеров есть значительные сдвиги. Подтверждено увеличение поставок, в частности артиллерийского оборудования, что осуществляется в рамках пакетов поддержки.

Министр обороны доложил о поставках дронов украинского производства для Сил обороны. Зеленский отметил эффективность утвержденных планов поставок и поблагодарил украинских производителей за выполнение заказов.

Президент поручил дополнительно увеличить заказ дронов для обеспечения соответствующих военных операций.