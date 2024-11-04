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Зеленський провів нараду з військовим керівництвом: обговорили постачання зброї на фронт

Фото: президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом (Telegram)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з Головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським, начальником Генерального штабу Сергієм Баргилевичем та міністром оборони Рустемом Умєровим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови держави в Telegram.

На зустрічі вони обговорили ситуацію на фронті, зокрема на Покровському, Курахівському, Торецькому та Куп'янському напрямках, яким зараз приділяється найбільша увага.

Також була представлена окрема доповідь щодо Курської операції та знищення російських сил поблизу кордону.

Зеленський зазначив, що у питаннях постачання від міжнародних партнерів є значні зрушення. Підтверджено збільшення постачань, зокрема артилерійського обладнання, що здійснюється в рамках пакетів підтримки.

Міністр оборони доповів про постачання дронів українського виробництва для Сил оборони. Зеленський відзначив ефективність затверджених планів постачання та подякував українським виробникам за виконання замовлень.

Президент доручив додатково збільшити замовлення дронів для забезпечення відповідних військових операцій.

Виробництво ракет в Україні

У серпні 2024 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна вперше використала нову ракету-дрон "Паляниця" - зброю власного виробництва.

Наприкінці жовтня голова постійної української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв розповів, що деякі українські ракети вже пройшли випробування. Водночас він зазначив, що виникли певні труднощі з комплектуючими, необхідними для їхнього виробництва.

Раніше директор державного підприємства "Спецтехноекспорт" Олексій Петров заявив, що вже у 2025 році Україна матиме власні крилаті та балістичні ракети.

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