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Зеленский провел совещание с военным руководством: обсудили поставки оружия на фронт

Понедельник 04 ноября 2024 13:34
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Зеленский провел совещание с военным руководством: обсудили поставки оружия на фронт Фото: президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военным руководством (Telegram)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с Главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским, начальником Генерального штаба Сергеем Баргилевичем и министром обороны Рустемом Умеровым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

На встрече они обсудили ситуацию на фронте, в частности на Покровском, Кураховском, Торецком и Купянском направлениях, которым сейчас уделяется наибольшее внимание.

Также был представлен отдельный доклад по Курской операции и уничтожению российских сил вблизи границы.

Зеленский отметил, что в вопросах поставок от международных партнеров есть значительные сдвиги. Подтверждено увеличение поставок, в частности артиллерийского оборудования, что осуществляется в рамках пакетов поддержки.

Министр обороны доложил о поставках дронов украинского производства для Сил обороны. Зеленский отметил эффективность утвержденных планов поставок и поблагодарил украинских производителей за выполнение заказов.

Президент поручил дополнительно увеличить заказ дронов для обеспечения соответствующих военных операций.

Производство ракет в Украине

В августе 2024 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина впервые использовала новую ракету-дрон "Паляница" – оружие собственного производства.

В конце октября глава постоянной украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев рассказал, что некоторые украинские ракеты уже прошли испытания. В то же время, он отметил, что возникли определенные трудности с комплектующими, необходимыми для их производства.

Ранее директор государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров заявил, что уже в 2025 году у Украины будут собственные крылатые и баллистические ракеты.

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