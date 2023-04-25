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Зеленский провел совещание по обеспечению темпов роста экономики и ВВП

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Украина, Вторник 25 апреля 2023 21:00
Зеленский провел совещание по обеспечению темпов роста экономики и ВВП Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 25 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по восстановлению экономики страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Украины в Telegram.

"Активно работаем над новой экономической стратегией Украины. Этот год - год начала нашего экономического роста", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что страна шаг за шагом отстраивает инфраструктуру, но важно уже сейчас начинать думать и о восстановлении экономики Украины. В ходе совещания были подробно рассмотрены пути обеспечения темпов роста экономики и ВВП, развитие различных отраслей экономики, приоритетные стратегические сектора и инвестиционные политики.

"Украина обязательно будет крепким, свободным, экономически успешным государством", - добавил президент.

Напомним, что Кабинет министров Украины продлил действие тарифов на электроэнергию для населения еще на месяц - до конца мая.

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