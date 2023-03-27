Зеленский провел совещание о ситуации в Запорожской области

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Запорожскую область провел совещание о ситуации в регионе. Одной из тем обсуждений стала оперативная обстановка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Facebook.

"Совещание по ситуации в Запорожской области: оперативная обстановка, готовность воинских частей и подразделений к выполнению задач по назначению, социально-экономическая ситуация в регионе, обеспечение потребностей внутренних переселенцев", - рассказал Зеленский.

Также он отметил, что в ходе совещания заслушал информацию от областного руководства Службы безопасности и Нацполиции.

Президент заверил, что власти работают и держат под контролем все важные вопросы.