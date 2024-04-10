Зеленский провел совещание по ракетной программе: детали не публичны, но есть результаты

Производство ракет в Украине

В 2022 году бывший секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что ракетная программа Украины не останавливалась ни дня.

В конце февраля этого года министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сказал, что у Украины есть дальнобойное оружие собственного производства. Украинская ракета поразила цель за 700 км.

А издание The Washington Post писало, что Украина начала системы противовоздушной обороны и высокоточные ракеты, подобные американской высокомобильной артиллерийской ракетной системе HIMARS.

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