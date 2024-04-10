Зеленський провів нараду щодо ракетної програми: деталі не публічні, але є результати

Виробництво ракет в Україні

У 2022 році колишній секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що ракетна програма України не зупинялася жодного дня.

Наприкінці лютого цього року міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін сказав, що Україна має далекобійну зброю власного виробництва. Українська ракета вразила ціль за 700 км.

А видання The Washington Post писало, що Україна започаткувала системи протиповітряної оборони та високоточні ракети, подібні до американської високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS.

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