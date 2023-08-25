Зеленский провел совещание по итогам своих визитов в Европу

"Провел сегодня совещание по итогам визитов. Длительное совещание. Вопрос координации именно по самолетам. Подготовка новых оборонных пакетов - именно с таким наполнением, которое нужно нашим воинам и о котором они мне говорили, когда посещал фронт", - говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что все договоренности, которые удалось привезти домой от наших партнеров, уже начали реализовывать.

"Прежде всего самолеты F-16. Задачи очевидны. Международники - это максимальное расширение тренировочных миссий. Военные - максимальное ускорение подготовки инфраструктуры, отправка пилотов, инженеров - полное обеспечение готовности Украины", - сказал президент.

Зеленский отметил, что задачей для всех является максимальное приближение момента, когда F-16 помогут нам держать подальше российских террористов.

Визит Зеленского в Европу

Недавно Зеленский посетил страны Северной Европы: Швецию, Нидерланды и Данию.

В ходе визита в Швецию 19 августа были достигнуты договоренности по вооружениям, в частности по производству техники в Украине, а также о начале тестирования пилотами ВСУ истребителей Gripen.

В Нидерландах и Дании 20 августа была достигнута договоренность о передаче Украине самолетов F-16 после обучения украинских пилотов.

Позже Зеленский отправился в Афины для встречи с лидерами Западных Балкан. На саммите лидеры 11 стран юго-восточной Европы подписали Афинскую декларацию в поддержку территориальной целостности Украины.