Зеленский провел совещания с Будановым и Малюком: обсудили подготовку активных действий

"В течение дня был на связи с военными, провел совещание с главой Службы безопасности Украины Малюком, провел совещание с руководителем ГУР Будановым. Ключевое - это постоянное уничтожение окупантов, это минусование их логистики, любого потенциала на оккупированных территориях, это подготовка наших активных действий, это контрштурмовая работа", - рассказал глава государства.

Он также поблагодарил военных, которые обеспечивают все вышеперечисленное и помнят, что за каждый удар по мирным городам Украины россияне должны нести максимально ощутимые потери.

"Каждый мэтр украинской земли должен означать для оккупанта неизбежность проигрыша России в этой войне, неизбежность того, что для врага не будет никакой перспективы на земле Украины", - подчеркнул президент.