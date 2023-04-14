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Зеленский провел совещания с Будановым и Малюком: обсудили подготовку активных действий

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 14 апреля, провел отдельные совещания с главой СБУ Василием Малюком и начальником ГУР Кириллом Будановым. Одной из тем стала подготовка активных действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"В течение дня был на связи с военными, провел совещание с главой Службы безопасности Украины Малюком, провел совещание с руководителем ГУР Будановым. Ключевое - это постоянное уничтожение окупантов, это минусование их логистики, любого потенциала на оккупированных территориях, это подготовка наших активных действий, это контрштурмовая работа", - рассказал глава государства.

Он также поблагодарил военных, которые обеспечивают все вышеперечисленное и помнят, что за каждый удар по мирным городам Украины россияне должны нести максимально ощутимые потери.

"Каждый мэтр украинской земли должен означать для оккупанта неизбежность проигрыша России в этой войне, неизбежность того, что для врага не будет никакой перспективы на земле Украины", - подчеркнул президент.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что контрнаступление наших военных может начаться не весной, как ожидалось, а летом.

Также мы писали, что, по словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, Украина примет решение о контрнаступлении в последний момент.

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