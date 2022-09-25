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Зима станет вызовом. Зеленский не исключает удары России по электросети

Новина українською →
Воскресенье 25 сентября 2022 19:42
Зима станет вызовом. Зеленский не исключает удары России по электросети Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В ближайшие зимние месяцы станут вызовом для Украины, ведь Россия может нацелиться на электросеть страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью CBS News.

Он отметил, что украинцы не боятся вызовов.

"Мы будем бороться, и мы не сдадимся. Очень важно, чтобы они (россияне - ред.) не заставляли другие страны, Соединенные Штаты Америки и Европу страдать. Сейчас мы страдаем. Мы боремся и мы отдаем свои жизни за будущее демократии и открытый мир ", - сказал Зеленский.

Отметим, что Украина зимой может столкнуться с дефицитом электроэнергии.

Кроме того, эксперты считают, что зимой война России против Украины может перейти к затяжной стадии, что очень выгодно Кремлю.

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