Зеленський провів зустріч з Блінкеном: основні заяви

Фундаментальний рік у відносинах України і США

Глава держави заявив, що 2021 рік фундаментальним у відносинах України і США. Зеленський також зазначив, що запросив президента США на перший саміт Кримської платформи, який запланований на серпень.

"Я запросив президента США і віце-президента. Ми віримо, що в цей рік США обов'язково будуть з нами і будуть у нас в гостях з офіційними і неофіційними візитами", - зазначив український лідер.

Запрошення Байдена в Україну

Зеленський запросив американського колегу Джо Байдена відвідати Україну в цьому році, але поки невідомо в якому форматі може відбутися така зустріч.

"Так, я запросив президента США з офіційним візитом приїхати в Україну в цьому році. Я не знаю, в якому форматі може статися ця зустріч - це залежить від двох країн. Зараз запрошення президент США від нашої країни отримав. Я вірю, що ця зустріч буде, вона важлива для обох наших країн", - сказав глава держави.

Своєю чергою Блінкен зазначив, що зараз американський лідер не здійснює ніяких міжнародних візитів через пандемію COVID-19. Але запевнив, що як тільки зможе, Джо Байден відвідає Україну.

"Я вдячний за запрошення відвідати Україну, яке я передам президенту Байдену, як тільки я повернуся... Ми знайдемо відповідний час, щоб приїхати в Україну. Президент уже чотири місяці в офісі, але найближчим часом можливо він зможе з візитом виїжджати зі країни і повернеться в Україну, коли зможе", - заявив держсекретар.

Російська агресія

Блінкен заявив, що російські війська відвели від кордонів України, але тільки частково. Штати підкреслили підтримку України.

Держсекретар США закликав РФ припинити агресію стосовно України.

"Сили РФ були відведені від кордону України, але деякі залишаються. Ми спостерігаємо за ситуацією дуже ретельно. Є жертви на контактній лінії, також кібератаки. Все це відбувається кожен день. Ми проти дій РФ по дестабілізації в Україні", - підкреслив Блінкен.

Своєю чергою Зеленський підкреслив, що з окупованого Криму пішло лише 3,5 тисячі російських військових. Тому загроза з окупованих територій і з боку кордонів залишається.

"Поки ніде більше зменшення ми не бачимо. Ми вважаємо, що це зниження повільне. Тому, ймовірно, загроза може бути. Ніхто не хоче сюрпризів", - сказав український лідер.

Разом з тим він заявив про зменшення кількості снайперських пострілів на сході України.

Боротьба з корупцією

Держсекретар США наголосив на необхідності боротьби з корупцією у нашій країні. За його словами, це питання є одним з найважливіших для українського народу.

Сторони обговорили питання реформування інститутів в Україні.

За словами Блінкена, є багато різних інтересів, які виступають проти зусиль України з реформування та боротьби з корупцією.

"До них відносяться зовнішні сили, такі як Росія, і внутрішні сили, такі як олігархи і потужні особистості, які переслідують власні вузькі інтереси нелегітимними засобами за рахунок народу України. І тому боротьба з корупцією є одним з найважливіших питань для українського народу і вирішальним для поліпшення його життя ", - заявив держсекретар США.

Альянс між Україною і США

Зеленський і Блінкен також обговорили питання альянсу між двома країнами. Однак український президент заявив, що на сьогодні рано говорити про деталі майбутньої угоди.

Він подякував США за двопартійну підтримку і за збільшення військової та фінансової підтримки.

"Окремо ми проговорили фундаментальний формат підтримки. Ми говорили про питання альянсу і можливої двосторонньої дуже серйозної угоди. Але це питання майбутнього, зараз рано говорити про деталі", - розповів Зеленський.

Крім того, сторони обговорили безпеку в Чорноморському і Азовському регіонах.

"Тут ми бачимо спільні дії, і, я вважаю, є фундаментальна ідея - поки теж не буду говорити про це публічно. Потрібно, щоб усі сторони узгодили цю ідею і тоді ми все розповімо громадськості", - додав глава держави.

Єдність зі США по "Північному потоку-2"

Зеленський запевнив, що Україна і США єдині в питанні будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Київ і Вашингтон виступають проти нього, попри те, що позиція деяких країн Європи не збігається з українською.

Глава держави підкреслив, що для України це "теж дуже чутливе питання".

"Я знаю, що в цьому питанні є, на жаль, різні позиції у Європі. Вони іноді не спільні з Україною, але в цьому питанні ми разом c США. Я їм дуже вдячний за цю підтримку і потужну списку санкцій політику", - заявив президент.

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