Зустріч Зеленського з Трампом відбудеться найближчим часом

Фото: Вадим Пристайко (УНІАН)

Візит президента України до США скасовувати не будуть

В Офісі президента України наразі уточнюють дати зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Про це заявив заступник керівника Офісу Вадим Пристайко під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, через звільнення посла США Валерія Чалого не буде відмінено візит Зеленського до США.

"Візит до США планується найближчим часом. У нас є запрошення від президента Трампа, але зараз сторони уточнюють дати. Це пов’язано з графіками президентів", - заявив Пристайко

Він повідомив, візит президента України до США планувався раніше.

"Ми плануємо ще деякі заходи, в яких виконує основну роль наше посольство в США. На сьогодні Валерій Чалий є послом України і займається безпосередньо цією роботою. Після його відкликання цим буде займатись так званий повірений у справах України в США. Зазвичай, це один зі старших дипломатів посольства США, який буде визначений раніше", - додав він.

Я повідомляло РБК-Україна, посол України в Вашингтоні Валерій Чалий заявив, що зустріч глав України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа можлива після 21 липня. Він додав, що важлива не тільки дата, а й зміст переговорів.