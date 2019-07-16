ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зустріч Зеленського з Трампом відбудеться найближчим часом

Новини » Політика    16.07.2019 - 12:29
Зустріч Зеленського з Трампом відбудеться найближчим часом
Фото: Вадим Пристайко (УНІАН)

Візит президента України до США скасовувати не будуть

В Офісі президента України наразі уточнюють дати зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Про це заявив заступник керівника Офісу Вадим Пристайко під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, через звільнення посла США Валерія Чалого не буде відмінено візит Зеленського до США.

"Візит до США планується  найближчим часом. У нас є запрошення від президента Трампа, але зараз сторони уточнюють дати. Це пов’язано з графіками президентів", - заявив Пристайко

Він повідомив, візит президента України до США планувався раніше.

"Ми плануємо  ще деякі заходи, в яких виконує основну роль наше посольство в США. На сьогодні Валерій Чалий є послом України і займається безпосередньо цією роботою. Після його відкликання цим буде займатись так званий повірений у справах України в США. Зазвичай, це один зі старших дипломатів посольства США, який буде визначений раніше", - додав він.

Я повідомляло РБК-Україна, посол України в Вашингтоні Валерій Чалий заявив, що зустріч глав України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа можлива після 21 липня. Він додав, що важлива не тільки дата, а й зміст переговорів.

У Зеленського допускають дострокові місцеві вибори Білий дім висунув Еспера на пост голови Пентагону
Новини України Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся