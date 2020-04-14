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Зеленський провів телефонну розмову з президентом Естонії

Новини » Коронавірус     14.04.2020 - 15:28
Зеленський провів телефонну розмову з президентом Естонії
Фото: Володимир Зеленський і Керсті Кальюлайд (president.gov.ua)

У ході розмови сторони обговорили інвестиції в українські проекти

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд, в ході якого сторони обговорили дії по боротьбі з коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Так, під час бесіди Зеленський зазначив необхідність міжнародної координації зусиль з протидії пандемії коронавіруса і боротьби з її наслідками, зокрема в економічній і соціальній сферах.

"Знаю, що днями Естонія організувала онлайн-хакатон з пошуку цифрових рішень для боротьби з пандемією COVID-19. Ця інноваційна ініціатива "цифрового" реагування на сучасні виклики є своєчасною та корисною. Переконаний, вона знайде підтримку і в Україні", - зазначив він.

У свою чергу, Керсті Кальюлайд привітала українського президента з реформами, які просуваються попри поширення коронавірусу, особливо з прийняттям закону про ринок землі.

"Вона висловила надію на успішний розгляд законопроекту про банківську діяльність і зазначила, що Естонія бачить поліпшення бізнес-клімату в Україні, поліпшення в роботі правової системи і значне зменшення корупції на найвищому рівні", - йдеться в повідомленні.

При цьому вона також зазначила, що естонські інвестори зацікавлені в українських проектах.

"У нас є багато реформ і багато законопроектів для прискорення економічного зростання. З-за коронавіруса деякі з них були відкладені, але ми не зупиняємося в нашому прагненні реформувати Україну. Ми готові боротися за кожен долар і раді бачити естонських інвесторів в Україні", - заявив Зеленський.

Він також подякував за традиційну підтримку з боку Таллінна суверенітету і територіальної цілісності України, і насамперед у контексті непостійного членства Естонії в Раді безпеки ООН у 2020-2021 роках.

Співрозмовники підтвердили важливість збереження санкцій ЄС відносно Росії до повного відновлення територіальної цілісності України, а також погодилися з неприпустимістю штучного використання пандемії коронавіруса для політичних цілей.

Володимир Зеленський і Керсті Кальюлайд обговорили заходи політичного діалогу на найближчу перспективу, а також підготовку до Другого цифрового форуму України - Естонія, який планується провести восени цього року в Києві.

Нагадаємо, Володимира Зеленського провів телефонну розмову з наслідним принцом емірату Абу-Дабі Об'єднаних Арабських Еміратів шейхом Мухаммадом бін Заєда Аль Нагаяна.

Також Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, в ході якої була обговорена ситуація в Україні і ЄС у зв'язку з пандемією коронавіруса.

Крім того, Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, в ході якої обговорили поставки респіраторів і захисних костюмів Україні.

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