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Зеленський провів телефонну розмову з наслідним принцом ОАЕ

Новини » Коронавірус     13.04.2020 - 21:27
Зеленський провів телефонну розмову з наслідним принцом ОАЕ
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент запропонував активізувати спільні зусилля України та ОАЕ в боротьбі з поширенням коронавірусу

Президент України Володимира Зеленського провів телефонну розмову з наслідним принцом емірату Абу-Дабі Об'єднаних Арабських Еміратів шейхом Мухаммадом бін Заєда Аль Нагаяна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Повідомляється, що Зеленський подякував еміратську сторону за гуманітарну допомогу - високоякісні засоби захисту для медичних працівників, а також за сприяння в поверненні тисяч українських громадян з ОАЕ та інших країн світу.

"Спасибі за гуманітарну допомогу українським медикам для боротьби з поширенням коронавірусу, яка врятує не одне людське життя. Об'єднані Арабські Емірати показують приклад ефективної боротьби з пандемією", - підкреслив президент.

Він висловив пропозицію активізувати спільні зусилля України та ОАЕ в боротьбі з поширенням коронавірусної хвороби у світі.

Окремо сторони обговорили перспективи торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва, зокрема у сфері сільського господарства, розвитку дорожньої та медичної інфраструктури в Україні.

"Коронавірус не повинен знищити міжнародну торгівлю і економічні зв'язки між країнами. Для України критично важливо розвиток інфраструктури - насамперед сучасних лікарень і якісних доріг. Після коронавіруса життя продовжується, і ми можемо планувати інвестиції вже зараз", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, в ході якої була обговорена ситуація в Україні і ЄС у зв'язку з пандемією коронавіруса.

Крім того, Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, в ході якої обговорили поставки респіраторів і захисних костюмів Україні.

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