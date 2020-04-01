Зеленський та Ердоган обговорили постачання респіраторів і захисних костюмів Україні

Фото: Володимир Зеленський і Реджеп Ердоган (Віталій Носач/РБК-Україна)

Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв невідкладно розглянути запити України щодо постачання респіраторів і захисних костюмів

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, в ході якої обговорили ситуації щодо поширення коронавірусу. Про це повідомляє Офіс президента.

Зазначається, що співрозмовники обговорили заходи, які вживаються в обох країнах з метою забезпечення захисту громадян від пандемії. Було досягнуто низки практичних домовленостей щодо координації зусиль і співпраці між Україною та Туреччиною стосовно боротьби з пандемією та її наслідками.

"Президент Турецької Республіки пообіцяв невідкладно розглянути запити української сторони щодо постачання респіраторів і захисних костюмів", - йдеться у повідомленні.

Зеленський подякував за послідовну підтримку Туреччиною територіальної цілісності та суверенітету України, засудження незаконної анексії Криму, а також за підтримку кримських татар.

"У цьому зв’язку президенти висловили задоволення реалізацією домовленостей, досягнутих під час їхньої особистої зустрічі 3 лютого цього року, зокрема щодо будівництва житла в Херсоні та Генічеську для вимушених переселенців з Криму", - йдеться у повідомленні.

Окремо президенти двох країн обговорили ситуацію, що склалася для українських автоперевізників на турецько-болгарському кордоні у зв’язку із забороною в’їзду до Туреччини. Реджеп Таїп Ердоган запевнив, що відповідальні турецькі міністерства отримають доручення, і ситуація найближчим часом буде розв’язана.

Нагадаємо, Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина повністю припиняє міжнародне авіасполучення. Жителі країни зможуть здійснювати поїздки в інші міста країни тільки з дозволу місцевої влади.

Крім того, в рамках профілактичних заходів Туреччина рекомендувала туроператорам і готелям перенести початок туристичного сезону з кінця березня на кінець квітня.