Зеленський провів нараду РНБО без Луценка

Президент Володимир Зеленський провів сьогоднішнє засідання Ради національної безпеки і оборони України без участі генерального прокурора Юрія Луценка. Про це повідомляє прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

Вона зазначила, що Луценка не виключили зі складу РНБО.

"Сподіваюсь, ця прикра помилка недосвідченого секретаря буде наступного разу виправлена", - додала Сарган.

Нагадаємо, сьогодні відбулось засідання РНБО, яке скликав президент Володимир Зеленський у зв'язку з ситуацією на шахті у Львівській області.

Додамо, що Зеленський під час інавгурації заявив, що необхідно звільнити генпрокурора Юрія Луценка, голову СБУ Василя Грицака та міністра оборони Степена Полторака.

Раніше Зеленський заявляв, що після інавгурації звільнить Луценка з посади генпрокурора. Після цього Луценко заявив, що не бачить підстав для своєї відставки. За словами генпрокурора, йому складно працюється, але працює він чесно.