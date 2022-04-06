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Зеленський із Кабміном обговорили, де взяти гроші для наповнення бюджету

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Середа 06 квітня 2022 18:22
Зеленський із Кабміном обговорили, де взяти гроші для наповнення бюджету Зеленський провів нараду з членами уряду (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з членами Кабінету Міністрів та представниками Офісу Глави. Зокрема, обговорили стан виконання державного бюджету на поточний рік та запровадження ембарго на торгівлю з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

За словами прем'єр-міністр Дениса Шмигаля, у першому кварталі держбюджет вдалося виконати на 110%. Повідомляється, що цьому сприяли результати перших двох місяців поточного року та авансові податкові надходження.

Однак, у другому кварталі внаслідок військового вторгнення Росії прогнозується суттєве недовиконання державного бюджету України.

На нараді було обговорено джерела наповнення державної скарбниці. Зокрема, це донорська допомога, спеціальні права запозичення від МВФ тощо.

Повідомляється, що за несприятливого розвитку подій розглядається можливість тимчасового скорочення окремих соціальних видатків, починаючи з травня. Учасники зустрічі зазначили, що необхідно якнайшвидше запустити роботу вітчизняної економіки.

Окрім того, президент дав доручення формалізувати припинення товарообігу України з Росією. Зазначається, що фактично імпортні та експортні операції з державою-агресором повністю зупинилися з початком війни.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський виступив перед парламентом Іспанії.

Також ми писали, що Зеленський розповів, де найскладніша ситуація на фронті.

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