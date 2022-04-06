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Зеленский провел совещание с членами правительства относительно состояния выполнения государственного бюджета

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Среда 06 апреля 2022 18:22
Зеленский провел совещание с членами правительства относительно состояния выполнения государственного бюджета Зеленский провел совещание с членами правительства (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с членами Кабинета Министров и представителями Офиса Главы. В частности, обсудили состояние исполнения государственного бюджета на текущий год и введение эмбарго на торговлю с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

По словам премьер-министр Дениса Шмыгаля, в первом квартале госбюджет удалось выполнить на 110%. Сообщается, что этому способствовали результаты первых двух месяцев текущего года и авансовые налоговые поступления.

Однако, во втором квартале вследствие военного вторжения России прогнозируется существенное недовыполнение государственного бюджета Украины.

На совещании были обсуждены источники наполнения государственной казны. В частности, это донорская помощь, специальные права заимствования от МВФ и тому подобное.

Сообщается, что при неблагоприятном развитии событий рассматривается возможность временного сокращения отдельных социальных расходов, начиная с мая. Участники встречи отметили, что необходимо как можно быстрее запустить работу отечественной экономики.

Кроме того, президент дал поручение формализовать прекращение товарооборота Украины с Россией. Отмечается, что фактически импортные и экспортные операции с государством-агрессором полностью остановились с началом войны.

Ранее мы сообщали, что Зеленский выступил перед парламентом Испании.

Также мы писали, что Зеленский рассказал, где самая сложная ситуация на фронте.

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