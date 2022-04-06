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Зеленський розповів, де найскладніша ситуація на фронті

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Середа 06 квітня 2022 00:34
Зеленський розповів, де найскладніша ситуація на фронті Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський розповів, що найскладніша ситуація спостерігається на Донбасі і на Харківському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу.

"Найбільш складно, як і в попередні дні, на Донбасі, на Харківському напрямку. Але ми продовжуємо робити все для того, щоб у наших захисників, у наших захисниць було чим зупиняти російські війська", - заявив Зеленський.

Він також зазначив, що попри те, що окупанти переважають чисельно, ЗСУ утримують більшість напрямків.

Крім того, Зеленський зазначив, що захисники України зроблять все, щоб захистити українську землю від окупантів.

"Ми знаємо про спроби російських керівників назбирати по всій Росії нових дурнів з-поміж курсантів військових училищ, людей із бойовим досвідом та строковиків, щоб направити їх усіх на забій у ще один наступ. Але в нас немає жодного іншого вибору - вирішується доля нашої землі і нашого народу. Ми знаємо, за що воюємо. І робимо все для перемоги", - додав глава держави.

Нагадаємо, Зеленський попередив Кремль, що якщо він не захоче домовлятися про мир, то лихі 90-ті здадуться ситими.

Раніше Зеленський розповів про тактику Росії щодо виправдання військових злочинів.

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